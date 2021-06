Bang om uiteten te gaan? Dan heb je misschien wel last van ’FODO’

Van de term FOMO, Fear Of Missing Out, heb je misschien weleens gehoord. Voor veel mensen, vooral millennials, is de angst om iets te missen een ’ding’.

Maar nu is er een nieuwe term bedacht: FODO, de angst om uiteten te gaan. En daar blijken best wat mensen last van te hebben.

Uit een onderzoek van de Amerikaanse gezondheidsapp Lifesum onder meer dan 10.000 mensen blijkt dat 40% van de ondervraagden vanwege corona nerveuze of zelfs angstige gevoelens krijgt bij het idee om weer uiteten te gaan.

Dat is niet zo gek; na zo lange tijd thuis te zitten zijn we het niet meer gewend om uiteten te gaan. Thuis zijn voelt voor veel mensen veilig, buiten zijn niet, zegt de psychologe Shelley Treacher tegen The Huffington Post. „Ons brein is er inmiddels op getraind om op onze hoede te zijn. Het duurt even voordat we minder waakzaam zijn.”

Bovendien, zo zegt Trecher, zijn er mensen die door corona een sociale angst hebben ontwikkeld. In dat geval is het belangrijk om lief voor jezelf te zijn en je sociale leven rustig op te pakken. ’Nee’ zeggen tegen een eetafspraak betekent niet dat er iets mis is met je. Het zegt iets over je waakzaamheid. „En dat is een goede overlevingstechniek.”

Tips

Voor wie heel graag uiteten wil, maar dat niet echt durft, zijn er een aantal praktische tips die zouden kunnen helpen om wat angsten weg te nemen.

1. Eet buiten: heeft je favoriete restaurant een terras en is het mooi weer, ga dan lekker naar buiten. Daar is de kans op coronabesmettingen kleiner dan binnen (maar niet helemaal weg).

2. Kies je restaurant met zorg uit: ziet de tent er schoon uit en worden de tafels goed gereinigd?

3. Ga op een rustig tijdstip uieten.

4. Zorg voor goede hygiëne: was en of desinfecteer regelmatig je handen.

5. Draag een mondkapje als je je verplaatst, bijvoorbeeld wanneer je naar het toilet gaat.

6. Maak van tevoren een tafelindeling en houd je daaraan.

JODO

Overigens gaf het merendeel van de ondervraagden aan heel erg uit te kijken naar een bezoek aan een restaurant- of terrasbezoek. Zij ervaren geen FODO, maar JODO: Joy Of Dining Out...