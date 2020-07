Een schutting voor de beestjes

’Mijn oorspronkelijke schutting was gevlochten van wilgentenen, maar die begonnen op een gegeven moment uit te drogen, dus moesten we op zoek naar iets anders. We struinden het internet af, op zoek naar een alternatief dat langer zou meegaan.

Daar zagen we best mooie dingen, maar de schuttingen van officiële bedrijven waren nogal prijzig, dus besloten we om zelf te ontwerpen.”

We bedachten dat we onze oude schutting konden ombouwen tot een natuurlijke schutting, met daarin een insectenhotel. Dat was al jarenlang de grote droom van mijn man.”

Ongeschaafd

Voor de natuurlijke schutting gebruikten Marleen en haar echtgenoot voornamelijk kastanje houten palen en ongeschaafde planken. Daarnaast plaatsten ze een raster en gaas voor de planten. Voor een schijntje van de prijs van de schuttingen die ze online zagen, hebben ze nu een uniek exemplaar.

„De meeste palen konden we hergebruiken uit onze oude schutting en een paar hebben we gekocht bij de houthandel in ons dorpje.”

In het insectenhotel zijn bamboe, stokken, heide, mos, bloempotjes, dakpannen, hooi, stro, houtblokken, een rieten mandje en een steen verwerkt.

Marleen: „Alles wat in het insectenhotel zit, hadden we al ergens in de tuin of schuur liggen. Alleen het mos en de dennenappels heb ik uit het bos gehaald. Ondertussen vindt niet alleen mijn man, maar ook ikzelf het insectenhotel geweldig! Weer eens wat anders in je schutting dan alleen planken.”

De schutting nam aardig wat tijd in beslag. „Vanwege onze beperkte vakantiedagen en de kippetjes die in onze tuin rondlopen, konden we het niet in één keer afmaken.”

Fasen

„We hebben er in fasen aan gewerkt. Eerst een paar dagdelen verspreid over een week en een half jaar later nog eens. Hadden we in één keer kunnen doorwerken, dan denk ik dat we in drie werkdagen klaar waren geweest.”

Marleen is dolgelukkig met haar schutting die veel bekijks trekt. „Als vreemden langsrijden, staan ze vaak plotseling stil zodra ze onze schutting zien. Ook valt-ie in de smaak bij onze buren. Een buurvrouw vindt ons insectenhotel zelfs zo leuk dat zij van plan is om er ook een te maken!”

