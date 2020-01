Recept van de dag: blinde vinken met een borrel

Nodig voor 2 personen:

•2 blinde vinken

•1 eetl boter

•125 gr zure room

•1 theel dille

•1 eetl tomatenketchup

•zout peper

•1 borrelglas jenever

•1 snufje paprikapoeder

Bereiding:

Je braadt de blinde vinken rondom aan in boter, natuurlijk. Dan mag er een glaasje jenever in. Laat het op hoog vuur verdampen. Nu de tomatenketchup erbij, bak even mee. Daarna de zure room erbij, en wat dille. Zout en peper. En als je het lekker vindt een mespuntje cayennepeper. En laat het geheel nu rustig garen.

Leuk hé, in oude recepten lees je altijd over mespuntje cayennepeper. Dat was uit de tijd dat geen smaak mocht overheersen. Pittig was al flink uit de hand gelopen. Een mespuntje was niets meer dan een lichte smaak ondersteuning. Wij zijn qua smaak eigenlijk flink uit de hand gelopen, het kan niet prikkelend genoeg zijn, lijkt wel. Maar het geheim van een mespuntje, geloof me, dat brengt ouderwets geluk!

Helemaal lekker met een beetje echt gladde puree en ja, hoor, groene erwtjes. Ja, uit de diepvries. Hupla met z’n allen in de tijdmachine.