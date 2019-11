Recept: gobi pakora (bloemkoolnuggets)

4-6 personen

Ingrediënten voor de pakora’s:

• plantaardige olie om in te frituren

• 250 g kikkererwtenmeel, gezeefd

• 1 tl bakpoeder

• 1½ tl fijn zout

• 1 tl gemalen kurkuma

• 1 tl gemalen komijn

• 1 tl gemalen koriander

• 1 tl gemberpoeder

• 1 groene chilipeper, fijngesneden

• 2 el koriander, fijngesneden

• 300 ml ijskoud bruisend water

• 1 kleine bloemkool, in kleine roosjes

Ingrediënten voor de yoghurtsaus:

• 250 ml volle yoghurt

• ½ tl gemalen komijn

• 4 el koriander, fijngesneden

• 1 el munt, fijngesneden

Bereiding

Verhit de olie in een frituurpan of wok. Roer alle ingrediënten voor het sausje door elkaar en maak op smaak met zout. Meng in een grote kom het kikkererwtenmeel met het bakpoeder, zout, de specerijen, chilipeper en verse koriander. Klop er met een garde geleidelijk het bruiswater door, zodat een dik beslag ontstaat.

Haal de bloemkoolroosjes door het beslag en frituur ze, in porties, in een paar minuten gaar en goudbruin in de olie. Laat uitlekken op keukenpapier. Serveer de pakora’s zo snel mogelijk na het bakken.