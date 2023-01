Kartgevoel in de Midget van niemand minder dan André Hazes

Auto: MG Midget 1500

Bouwjaar: 1976

Geschatte waarde: 6500 euro

Motor: Vier-in-lijn, 1493 cm3, 56 pk

„Mijn vader was directeur van een groot aannemersbedrijf en voorzitter van de Amsterdamse aannemersvereniging. Ome Kor, zoals hij bekendstond, leerde André Hazes kennen.

Uiteindelijk werd hij bij de zanger thuis uitgenodigd en daar stond deze oranje MG al geruime tijd buiten. Mijn vader keek door de groene aanslag heen, vond het een leuk ding en vroeg of er nog iets mee werd gedaan. Voordat hij het wist, was hij eigenaar van de Midget.

Ik poetste auto’s voor mensen in de buurt en heb de Midget stevig onder handen genomen. Meer was niet nodig. Mijn moeder ging ermee rijden, maar voelde zich niet meer prettig toen zij werd toegeroepen. Iets als ’kapsoneswijf in je sportauto’.

Ik heb er stiekem rondjes in de buurt mee gereden. Vaker nadat ik mijn rijbewijs haalde. Regelmatig bij een toertocht en zelfs rally’s. Er zit een pittige 1500 in en het rijdt als een Mini; het kartgevoel. Een heel klein autootje, maar als je erin gaat zitten, zak je diep weg en is de ruimte voldoende. Ik heb er veel lol mee gehad.

Toen ik vader werd, is de auto in de garage onder het huis van mijn ouders verdwenen met nog geen 33.000 mijl op de teller. Hij staat daar al 25 jaar op blokken. Onze kinderen hebben erin gespeeld, hele avonturen. Nu zijn ze met hun rijbewijs bezig en willen ze ermee op pad. In de zomer gaat de Midget weer naar buiten. Het zal een paar dagen werk zijn, maar starten zál hij!”

Kijk voor een filmpje op youtube.com/autovisie.