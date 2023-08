Dagrecept: Witte gazpacho van amandel en knoflook

Nodig voor 4 porties:

- 120 g amandelen (geblancheerd en gepeld)

- 4 sneetjes wit brood

- 4 el sherryazijn

- 5 el extra vergine olijfolie

- 940 ml water

- 3 teentjes knoflook

- zout en peper naar smaak

- handje witte druiven (gehalveerd) en/of handje gerookte amandelen (gehakt) om te garneren

Bereiding

Blancheer en schil de amandelen en droog ze af met keukenpapier. Je kunt dit overslaan als je geschaafde amandelen gebruikt. Snijd de korstjes van de sneetjes brood, tenzij je witbrood gebruikt. Week het brood in 450 ml koud water. Pel de knoflook en doe die samen met de amandelen in een blender of keukenmachine, mix totdat je een gladde consistentie hebt. Haal het brood uit het water en verwijder met een spatel overtollig vocht. Snijd het brood in vieren en doe het met 1 tl zout in de keukenmachine of blender. Meng op de laagste stand.

Giet tijdens het mixen de olijfolie en sherryazijn erbij, wacht even totdat die zijn gemengd en voeg het water toe. Zeef de soep in een pan/kom, dek af en zet 2-3 uur in de koelkast. Garneer de soep met gehakte gerookte amandelen en/of gehalveerde witte druiven.