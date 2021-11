Premium Het beste van De Telegraaf

Fietsen we in de toekomst over zonnepanelen?

Door Rik Booltink

Nederland krijgt er steeds meer fietspaden met zonnepanelen bij om groene stroom op te wekken. Ⓒ Foto Norbert Waalboer Fotografie

In Nederland ligt circa 37.000 kilometer aan fietspaden. Verreweg het grootste deel daarvan is van asfalt, beton of klinkers. Als het aan aanjagers van meer duurzaamheid ligt, fietsen we binnenkort over zonnepanelen.