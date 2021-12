Dagrecept: Quiche met asperges, ham en ricotta

Hoewel quiche een Franse oorsprong heeft, is de combinatie van deeg, eieren en room niet nieuw. Je vindt dit ook in de Engelse en Italiaanse keuken terug.

Onderstaande quichevariant komt overigens uit Zuid-Tirol. Bak de spek- of hamblokjes in 1 tl boter in een koekenpan. Snijd de toppen van de groene asperges eraf en leg apart, de rest kan in kleine stukjes en ook in de pan.

Laat de asperges even bakken, neem de pan van het vuur als de asperges nog beetgaar zijn. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Leg het bladerdeeg in een quiche-vorm en dek de zijkanten af. Prik met een vork wat gaatjes in de bodem en verdeel hierover de ham- of spekblokjes, stukjes groene asperge en ricotta.

Klop vervolgens de eieren los, meng dit met de room en breng op smaak met een snufje zout. Giet in de bakvorm en voeg de toppen toe als garnering/versiering. Een halfuurtje in een voorverwarmde oven van 165 graden. Natuurlijk zowel warm als koud lekker.

Nodig:

- bakvorm van 22-24 cm

- 1 pak bladerdeeg

- 150 g ham- of spekblokjes

- 200 g groene asperges

- 100 g ricotta

- 3 eieren

- 100 ml room

- 1 tl boter

- zout en peper