Dagrecept: Romige garnalencurry met koriander

Door Reza Bakhtali

Als er iets is dat mijn moeder me wel heeft geleerd, dan is het wel hoe je garnalen bakt. Of beter gezegd: dat je ze heel kort voorbakt of mee bakt, anders worden ze erg taai of melig. Zonde van je garnalen...