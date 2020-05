5 tips om pareltjes te vinden bij de kringloop

Mijn halve interieur komt bij de kringloopwinkel vandaan. Geloof me: ik heb een hartstikke leuk huis. Het is tussen al die oude donkere houten kasten soms zoeken naar pareltjes. Maar ze zijn er! Vijf tips om ze ook te vinden.

1. Ga vaker dan één keer langs. Leer de winkel kennen en weet wat ze waar neerzetten. De meeste kringloopwinkels krijgen doorlopend nieuwe spullen binnen, dus elke week neuzen is geen slecht idee. Het is ook nog eens hartstikke gezellig.

2. Lees recensies van kringloopwinkels. Sommige locaties hebben echt alleen oude troep, om het wat oneerbiedig te zeggen. Anderen puilen uit van de juweeltjes. Buiten de Randstad zijn de prijzen vaak lager. In dure wijken en dorpen kun je nog weleens iets kostbaars vinden wat iemand heeft gedumpt. Dat geldt trouwens ook voor het grof huisvuil en de rommelmarkt in deze buurten.

3. De kringloopwinkel vraagt veel tijd. Vaak zijn er veel spullen en die zijn niet altijd zo netjes gecategoriseerd als in een winkel met nieuwe spullen. Neem de tijd om alles door te spitten. Jouw juweeltje zou maar net in die bak met kleding liggen waar je niet hebt gekeken. 4. Kijk door de bende heen. Op de speelgoedafdeling vind je veel plastic troep. Maar af en toe bijvoorbeeld ook een oude, originele houten trein. Zoek naar wat voor jou van waarde is.

5. Kleding kopen? Pas het dan goed. Je kunt bij de meeste kringloopwinkels niet zo makkelijk ruilen. Meenemen is meenemen. Het is zonde als het na aankoop alsnog in de prullenbak belandt.