Na een week gelukt: vrouw kiekt haar 17 (!) huisdieren

De 30-jarige vrouw heeft acht honden en negen katten in haar ’redelijk chaotische’ huishouden, zoals ze het zelf noemt. Maar, voor heel even had de chaos plaatsgemaakt voor het perfecte plaatje. Het duurde niet lang voor de viervoeters weer uit hun keurige posities gingen en de benen namen.

Smith is dolblij met haar resultaat: „Het is net als een familieportret. Ik ben zo blij met het eindresultaat, hoewel het niet makkelijk was om te maken.” De reden? „Er was altijd wel een dier bij dat uit beeld glipte.”

In gesprek met onder meer BBC verklaart de vrouw dat het makkelijk was om de honden mee te laten werken, ze hoefde enkel snacks in haar hand te houden. Het was een stuk moeilijker om de katten te laten poseren: „Het bleek dat ik ze gewoon zelf op hun plek moest terugzetten.”

Honden en katten zijn overigens niet de enige bewoners van het huis: Smith heeft ook grasparkietjes vissen en een egeltje.