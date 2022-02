Dagrecept: Kaasknoedels uit Zuid-Tirol

Daardoor vind je ook knoedels op het menu terug, bijvoorbeeld gevuld met Tiroler Graukäse, te herkennen aan een dikke grijze korst. Als je die kaas niet kunt vinden: geen probleem, een Nederlandse Oudwijker Fiore kan ook. Snijd het brood in blokjes en leg ze in een kom. Snijd de Graukäse (of alternatief) in kleine blokjes en meng ze met het broodkruim.

Klop de eieren los met de melk en voeg ze samen met de bloem, boekweitmeel en peterselie toe aan het broodkruim. Breng het geheel op smaak met peper en zout. Meng alle ingrediënten losjes tot een deeg en kneed nog even door. Laat het deeg 15 minuten rusten en rol er daarna knoedels van. Druk zachtjes de knoedels iets platter en bak ze aan beide kanten in boter goudbruin.

Je kunt ze ook eventueel 8 minuten in kokend, gezouten water leggen. Fruit de uienringen in een koekenpan goudbruin. Serveer de knoedels in een runderbouillon met de gebakken uienringen.

Nodig voor 2-3 personen:

- 3 handen stevig witbrood in blokjes (of paneermeel)

- 140 g Tiroler Graukäse (of eventueel Oudwijker Fiore)

- 100 ml melk

- 2 eieren

- 20 g bloem

- 20 g boekweitmeel

- 1 el peterselie

- 600 ml runderbouillon

- 20 g uien (in ringen)