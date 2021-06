Haring, maar dan nèt even anders

Je kunt haring ook verwerken in salades of sushi. Of zoals hier serveren met appel en room. Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Zilt, romig, mals en niet te zout... Of je hem nu vanaf de staart in de mond laat glijden of liever op een wit bolletje eet, een goed gesneden nieuwe haring is niet te versmaden! Dit stukje Hollands glorie is in juni en juli het lekkerst. Bovendien kun je hem ook nog op andere manieren bereiden.