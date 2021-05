Mooi, mooier, molens!

Vrij spel voor de wind

Het 140 kilometer lange Zweedse eiland Oland is slechts een paar kilometers breed waardoor de wind er altijd vrij spel heeft. Niet zo gek dus dat het hele eiland vol staat met molens. Liefst 2000 waren het er rond 1800; iedere boer had zijn eigen molen. Daarvan zijn er vandaag nog altijd zo’n 300 te bewonderen. De meeste zijn houten standaardmolens, gebruikt om graan te malen. Oland is een van de zonnigste plekken in Zweden en daarom een geliefd vakantie-eiland.

Iconisch

Kinderdijk, Nederland. Ⓒ Getty Images

De negentien molens van Kinderdijk zijn in de hele wereld beroemd. Het beeld van de vijf exemplaren achter elkaar langs het water is iconisch. De boezemolens werden in de 18e eeuw gebouwd om het water uit de laaggelegen polder van Alblasserwaard te pompen. Sinds 1997 staan de molens op de Werelderfgoedlijst van Unesco en is het gebied een beschermd dorpsgezicht.

Fotogeniek

Mykonos, Griekenland. Ⓒ Getty Images

De windmolens van Mykonos werden al in de 16e eeuw gebouwd door de Venetianen die destijds over het Griekse eiland heersten. Maar ze werden nog tot begin 20e eeuw gebouwd. Doel van de witte molens was tarwe malen waarmee ze een belangrijke vorm van inkomsten voor de bewoners vormden. Tegenwoordig zijn de molens vooral geliefd bij toeristen, goed voor prachtige plaatjes bij zonsondergang.

Extravagant

Moulin Rouge, Parijs. Ⓒ Getty Images

Een productiefunctie zoals de andere molens op deze pagina heeft hij niet, toch is de deze rode molen een van de beroemdste ter wereld. De roodgeschilderde imitatiewindmolen staat op het dak van het cabarettheater Moulin Rouge in de rosse buurt van Parijs waar sinds de 19e eeuw extravagante shows worden gegeven. Meest bekend is het theater vanwege de cancanshows met sexy danseressen. De rode molen fungeerde als duidelijk herkenningspunt en dat is het nog altijd.

Oud industriepark

Zaanse Schans, Nederland. Ⓒ 123rf

Ten tijde van de Gouden Eeuw was de Zaanstreek een waar industriepark van molens. Meer dan duizend exemplaren zorgden samen voor de productie van onder meer papier, verfstoffen, meel, olie, meel en houten planken en balken. Een aantal van deze molens is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven en nog altijd te bezichtigen aan de Zaanse Schans. Het recent geopende molenmuseum toont de belangrijke rol die molens in de ontwikkeling van ons land speelden.

Don Quichot

La Mancha, Spanje. Ⓒ Getty images

Op een heuvelrug in de Spaanse regio Castilië-La Mancha staan bij het plaatsje Consuegra elf historische windmolens. De molens zijn bekend van de wereldberoemde 16e-eeuwse roman van Cervantes waarin de oude edelman Don Quichot ze aanziet voor reuzen en met ze gaat vechten. Niet alleen de molens zijn de moeite van het bezoeken waard; de heuvelrug biedt een prachtig uitzicht over de vlakten van La Mancha.