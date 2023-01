Geen fan van omhelzingen? Tips om vervelende situaties te voorkomen

Je hebt het vast weleens meegemaakt: kom je iemand tegen, steek je je hand uit om die van hem of haar te schudden, komt die persoon met uitgestrekte armen op je af om je een knuffel te geven. Ongemakkelijk!

Volgens de Amerikaanse Tessa West, een professor verbonden aan de New York-university en auteur van het boek Jerks at Work: Toxic Coworkers and What to Do About Them, is het allereerst goed om te weten dat mensen ooit begonnen zijn met knuffelen om de ander te laten zien dat hij of zij geen wapen had en dat het dus veilig was om bij die persoon in de buurt te zijn. Goed volk dus, zo legt ze uit aan Los Angeles Times.

Maar volgens etiquette-expert Lisa Mirza Grotts worden veel mensen tegenwoordig juist een beetje zenuwachtig van zo’n omhelzing. Zeker als het een persoon betreft die ze helemaal niet zo goed kennen. Iemand begroeten brengt veel onzekerheid met zich mee, stelt Mirza Grotts. Want: wil de ander nou wel of niet knuffelen? De expert adviseert daarom om te gaan voor een handdruk. Het voordeel daarvan is dat je goed oogcontact kunt maken.

Ongemakkelijke situaties voorkomen

Ontmoet je iemand en weet je niet zeker of je hem of haar een knuffel of een hand moet geven? Met deze tips voorkom je ongemakkelijke situaties:

Veel mensen denken dat ze aan de lichaamstaal van de ander wel kunnen zien of hij of zij in is voor een omhelzing. West: „Het blijkt juist dat we het vaak verkeerd inschatten. Het is daarom belangrijk om je aannames overboord te gooien. Ga er bijvoorbeeld ook niet vanuit dat iemand die vóór de coronapandemie graag knuffelde, dat nu nog steeds doet.”

Ook belangrijk: forceer niets. Steekt de ander zijn of haar hand uit om je de hand te schudden, doe dan mee en probeer die persoon niet alsnog te omhelzen! Slaat iemand jouw omhelzing af, accepteer hun keuze dan.

Is de situatie zo onduidelijk, vraag anderen dan gewoon wat hun wensen zijn, zegt Mirza Grotts. „Gaan we knuffelen?” of „Ben je een knuffelaar” zijn goede vragen die je kunt stellen.

Ontwijken

Ben je absoluut geen fan van omhelzingen en wil je ze koste wat kost ontwijken? Zo doe je dat op een nette manier:

Neem het initiatief: wacht niet tot de ander met de armen wijd op je afkomt, maar maak de eerste move, adviseert West. Steek meteen je hand uit zodat voor anderen duidelijk is dat dat jouw manier is om een ander te begroeten.

Weet wat je moet zeggen: bereid een paar zinnen voor die je tegen de ander kunt zeggen. „Ik houd niet zo van knuffelen”, is bijvoorbeeld lekker duidelijk. Wat ook helpt om mensen op afstand te houden: zeggen dat je een beetje verkouden bent. Je kunt het ook in een vorm van een grapje duidelijk maken. „Humor werkt altijd.”