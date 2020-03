Dit zijn de 10 lekkerste boerenkazen

Tevens waren en gouden medailles voor de beste Kaas van de boerderij. Dat is kaas die volgens diezelfde traditie wordt gemaakt maar die wel is verhit. En dan was er nog de kaas van de zuivelbereider. Dat is wel kaas van de boerderij, eventueel zelfs rauwmelks maar niet van eigen melk. De winnende boeren staan hieronder. Check even via de websites voor de openingstijden. Veel boeren houden bijvoorbeeld nog zondagsrust. De feestelijke uitreiking kon helaas geen doorgang hebben.

De winnaars:

De Vreugdehoeve in Zwolle

devreugdehoeve.nl

De Brienenshof in Cothen

debrienenshof.nl

Zuivelboerderij de Driehoek in Oosterhout

zuiveldriehoek.nl

Kaasboerderij De Ruurhoeve in Hoogeloon

ruurhoeve.nl

Kaasboerderij Speksnijder in Lekkerkerk

kaasboerderijspeksnijder.nl

Hoeve Waterrijk in Rijpwetering

hoevewaterrijk.nl

De Hooiberg biologische kaasboerderij in Bladel

hooibergkaas.nl

Utopia Hoeve in Schagerbrug

boerengeitenkaas.nl

Kaasboerderij Captein in Zoeterwoude

kaasboerderijcaptein.nl

Lange Hoeve i.s.m. Bouter Group in Culemborg

delangehoeve.nl