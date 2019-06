Oproep: wat zijn uw ervaringen met last-minutereizen?

Op vakantie gaan betekent ontspannen. Maar de weg ernaartoe kan best stressvol zijn. Het merendeel van de Nederlanders ondervindt spanning wanneer zij een vakantie boeken die op korte termijn plaats moet vinden. Te hoge prijzen en te veel keuze zijn de grootste stressveroorzakers.

Maar soms is het simpelweg niet mogelijk om ver van tevoren een reis te boeken. Bovendien kan de behoefte aan een vakantie soms zo groot zijn, dat een last minute de beste optie is.

Veel mensen zweren bovendien bij een last-minute vakantie vanwege eventuele kortingen. Maar let op: op het laatste moment een vakantie boeken is niet altijd voordeliger. Boekt u de vakantie graag op het laatste moment? Waarom wel of niet? En heeft u tips voor het boeken van een last-minutevakantie?

