Onze hond Layla luistert totaal niet, what to do?

Ons boomertje Layla (13) hebben we uit het asiel gehaald en is in het begin drie keer weggelopen. Maar het grote probleem is dat ze niet luistert als we haar roepen. Daarom durven we haar niet los te laten lopen. Heeft het zin om naar een hondenschool te gaan?

Ja, een hond (en een mens trouwens ook) is nooit te oud om te leren. Van een cursus bij een hondenschool zullen hond en baas beiden veel opsteken. Ook zorgt dit voor meer wederzijds begrip en een sterkere band. Tijdens zo’n cursus zal Layla leren dat het juist heel leuk kan zijn om zich bij jullie te melden tijdens of na het spelen, omdat ze zal worden beloond met aandacht en/of lekkers. Zonder aandacht of beloning zal een hond zich niet melden en door willen spelen. Als een baasje vervolgens boos wordt, is er nog minder reden voor een hond om zich te melden.

Het zou ontzettend goed zijn als u dit gedrag bij een hondenschool doorbreekt. Iedereen heeft baat bij een cursus, ook als je je hele leven een hond hebt gehad. Veel plezier met Layla!

Piet Hellemans beantwoordt wekelijks een ingezonden dierenvraag. Mail: [email protected].