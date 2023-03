Zo simpel kan het zijn: de goedkoopste truc om weer verliefd te worden op je huis

Dé manier om weer verliefd te worden op je huis namelijk door eens flink op te ruimen.

Flauw natuurlijk, maar het is wel de meest goedkope oplossing om een fijne woonsfeer in je huis te creëren. En bovendien erg effectief, zegt Laura Fenton, interieurblogger en auteur van het boek The Little Book of Living Small tegen de Amerikaanse woonwebsite Apartment Therapy.

„Ik heb talloze interieurexperts geïnterviewd over elke mogelijke truc om je huis een make-over te geven, maar uit eigen ervaring weet ik dat het enige dat er echt 100 procent voor zorgt om je interieur te upgraden is om spullen weg te doen!”, zo stelt Fenton.

Opruimen is niet alleen een goede oplossing als je een meer georganiseerd huis wil, het is volgens Fenton ook dé manier om je huis meer stijlvol te maken. „Deze truc werkt voor iedereen.”

Minder is meer

Volgens Fenton denken veel mensen dat kamers er sfeervoller uitzien als er veel spullen staan. Maar als je spullen opruimt die eigenlijk maar weinig toevoegen aan een ruimte, kun je ervoor zorgen dat andere dingen in je interieur (zoals lampen) er echt uit gaan springen en dus eyecatchers worden.