Dagrecept: Schorseneren met spinazie en ei

Jeroen Meus maakt er een fijn gerecht van met gepocheerde eieren. De Vlaamse tv-kok deelt het recept in zijn boek Groentekost (Manteau). Vul een pan met water en het citroensap. Spoel de schorseneren onder koud water, schil ze, snijd in grote stukken en doe in de pan.

Kook met een snuf zout net gaar. Vul een diepe pan met water en een flinke scheut azijn, breng aan de kook. Snijd de korsten van het brood. Bak dit in boter krokant, laat de croutons uitlekken. Pel de knoflook en prik een teen op een vork. Bak de spinazie aan in wat boter en roer de vork met knoflook erdoor, kruid met peper en zout. Doe de dooiers met de wijn en 1 dopje water in een steelpannetje en klop luchtig.

Zet op het vuur en laat de saus al kloppend binden. Voeg de boter er in blokjes aan toe en kruid de saus met cayennepeper, wat citroensap en zout.

Draai het vuur onder de pan met water/azijn lager, maak een draaikolkje, breek de eieren in een kopje en giet dit in de draaikolk. Vis de eieren er na vier minuten uit en giet de schorseneren af. Schep wat spinazie op een bord, dan de schorseneren, ei en hollandaisesaus. Garneer met croutons en kervel.

Nodig voor 2 personen:

- sap van 1 citroen

- 1 kg schorseneren

- enkele sneden brood

- 1 teen knoflook

- 300 g spinazie, 3 eidooiers

- 2 afgestreken el witte wijn

- 4 eieren

- cayennepeper

- enkele takjes kervel

- natuurazijn

- peper en zout