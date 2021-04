Zien: 6 x waanzinnige treinstations

Enorme lichtkoepel

Onder fotografen, tekenaars en schilders is het station Antwerpen-Centraal in België razend populair. Het wereldberoemde station kent een stalen perronoverkapping en een gebouw van steen in eclectische stijl. Een van de hoogtepunten is de enorme lichtkoepel boven de wachtruimte.

Gouden accenten

Ⓒ Getty Images

Vanuit Tokio ben je in twee uur bij het treinstation van Kanazawa. De mix van een moderne en traditionele bouwstijl valt al op bij de houten entree. De koepel is van glas en staal. De houten entree lijkt op een torii, een Japanse poort die toegang tot een Shinto-heiligdom verschaft. In 2005 kreeg het station een opknapbeurt waarbij overal gouden accenten zijn aangebracht.

Druk knooppunt

Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Het Haydarpasa Station is een van de belangrijkste historische gebouwen van Istanbul. Met wel zes verdiepingen is dit een van de drukst bezochte knooppunten van het oosten van Europa. Het pand is voor een groot deel omringd door water. Vanaf de ferry heb je er dan ook het mooiste zicht op.

Op grote hoogte

Ⓒ Getty Images

Voor de Jungfraujoch in Zwitserland ga je bijna 3500 meter de hoogte in. De treinreis naar het hoogste station van het land is al een spectaculaire tocht op zich, met om je heen een adembenemend landschap. Eenmaal aangekomen kijk je uit op de bijzonder fraaie Aletschgletscher.

Standbeelden

Ⓒ Getty Images

Een van de drukste stations ter wereld staat in Mumbai, India. Chhatrapati Shivaji werd in 1888 gebouwd. Het wemelt van de standbeelden.

Voor de hoofdingang staat een zuil met een leeuw en tijger. De leeuw staat voor Groot-Brittannië, de voormalige kolonisator, de tijger vertegenwoordigt India.

Poort naar Europa

Ⓒ Getty Images

De Britse hoofdstad kent meerdere treinstations, maar de meest indrukwekkende is St. Pancras International dat als enige verbinding met het buitenland heeft. Sinds 2007 vormt het 't beginpunt van de Eurostar, de hogesnelheidsverbinding door de Kanaaltunnel.

De combinatie van Victoriaanse en hypermoderne bouwstijl maken het station tot een bezienswaardigheid. Met talloze winkels, barretjes en restaurants.