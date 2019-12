Recept van de dag: in wodka gemarineerde kabeljauw

Nodig voor vier personen:

• kabeljauwrugfilet van circa 600 gram, zonder vel

• 150 grgekookte rode biet, geschild

• rasp van 1 citroen

• 25 ml vodka

• 2 theel korianderzaad

• 2 theel venkelzaad

• 2 eetl bruine suiker

• 4 eetl grof zeezout

• 1 bos dille, fijngesneden

Voor de dille crème

• 2 eetl crème fraîche

• sap van ¼ citroen

• 2 takjes dille, fijngesneden

• zout en peper

Bereiding:

Leg de kabeljauwfilet op plasticfolie. Rasp de rode biet. Meng de rode biet met de citroenrasp, vodka, korianderzaad, venkelzaad, suiker en zout. Smeer de vis in met het mengsel en vouw de vis strak in met twee lagen plasticfolie. Leg op een ovenschaal, met een schaal daarbovenop. Daarop gewichten om de vis onder druk te houden. Laat 24 uur in de koelkast marineren.

Meng dan de ingrediënten voor de dillesaus. Als je de saus iets dunner wilt, voeg je een klein beetje melk toe. Zet apart in de koelkast. Haal de vis uit het plastic. Verwijder het mengsel op de vis en spoel schoon onder zachtjes stromend koud water. Droog de vis goed met keukenpapier. Verdeel de dille over de bovenkant van de filet. Druk de kruiden goed aan. Snijd in plakken van hooguit een halve centimeter. Serveer met de dille crème.