Sfeervolle watertjes, vlak bij de Bonifaciuskerk. Ⓒ Foto’s Hortence Chen

In het oude centrum van Medemblik (NH) heeft de Gouden Eeuw duidelijke sporen nagelaten. Hier niet bij stilstaan zou zonde zijn, want de stad aan het IJsselmeer kent talloze plekken met bijzondere verhalen. VRIJ verkende Medemblik en waande zich in lang vervlogen tijden.