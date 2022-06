Goede onderhoudsarme alternatieven voor de buxus

Na jarenlang zo’n ronde struik is het juist leuk om voor iets heel anders te kiezen. Bijvoorbeeld twee kleine boompjes in een pot. Die pot moet dan wel minimaal tachtig centimeter diep zijn en een doorsnede van vijftig centimeter hebben. Eigenlijk geldt: hoe groter, hoe beter.

Leg korrels of potscherven op de bodem, waarin een paar gaten zijn gemaakt voor de afwatering. Veel onderhoud is niet nodig: twee tot drie keer per jaar bemesten met een handje kunstmest is genoeg.

Plaats rond de stam bodembedekkers, zodat de bodem niet uitdroogt. Dan het boompje zelf. Geschikte boompjes zijn bijvoorbeeld een olijfboom, sterk met grijzig blad en groeit lekker langzaam.

Weinig mensen weten dat ook fruitbomen zoals de appel prima in een pot kunnen worden gehouden. Wel goed water geven en niet al te hoge eisen stellen aan de appeloogst. Exoten zoals de limoen en citroen ogen prachtig, maar moeten vaak binnen overwinteren en zijn dus minder geschikt als pronkstuk naast de voordeur.

De Japanse esdoorn met zijn prachtige rode of oranje bladeren is een echte eyecatcher. Wel in vorm houden, maar dat geldt voor alle bomen in pot. En ander alternatief is pampasgras, een prachtig siergras met witte pluimen. Terugsnoeien in het voorjaar is een must. En als laatste: een compact groeiende dwergconifeer, zoals de Pinus negra Brepo. Toch weer die bolvorm terug.