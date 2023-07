Dagrecept: Farfalle-pasta met kip, paprika en mais

Nodig voor 4 personen:

- 1 rode paprika (in stukjes)

- 1 ui (gesnipperd)

- 1 groot blik mais

- 400 g kipfilet (in blokjes) of reepjes)

- 2 el zonnebloemolie

- zout

- zoet paprikapoeder

- 2 el tomatenpuree

- 1 el bloem

- 300 ml groentebouillon

- 300 g farfalle-pasta

- 100 g geraspte Goudse kaas

Bereiding

Snijd de paprika in blokjes, pel de ui en hak hem fijn. Laat de mais uitlekken, dep het vlees droog en snijd in blokjes of reepjes. Verhit olie in een pan. Bak de kip in zo’n 10 minuten om en om. Voeg na ongeveer 5 minuten de ui, paprika en mais toe. Breng op smaak met zout en paprikapoeder. Roer de tomatenpuree erdoor, bak die even mee en bestuif met bloem. Voeg al roerend de bouillon toe, breng aan de kook en laat circa 3 minuten pruttelen. Kook ondertussen de pasta in kokend gezouten water volgens de aanwijzingen op de verpakking. Rasp de kaas grof. Serveer pasta en saus en bestrooi met kaas.