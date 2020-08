Recept van de dag: Sinaasappel en rosbief

Hoewel sinaasappels niet helemaal van dit seizoen zijn, zijn het geweldige vrienden bij deze hitte. De andere vriend is venkel. Je mag dit gerecht uitbreiden met bijvoorbeeld dikke plakken nectarines. Voor de amandel zijn halve amandelen hier het lekkerst. Even in een hete droge koekenpan oppiepen. Neem er lekker veel van. Erbij zijn plakjes rosbief opgerold met een beetje mierikswortel losgeroerd met een klein beetje mayonaise, heel erg lekker.