Veel aandacht voor klimaatbestendigheid en biodiversiteit: dit zijn de laatste tuintrends

Tuinbranche Nederland signaleert drie grote trends die voor tuinbezitters kunnen dienen als inspiratie voor het ontwerpen van een nieuwe tuin of het aanpassen van een bestaande tuin. Wij zetten ze voor je op een rij.

Fresh Start

De tuintrend Fresh Start laat een helder ingedeelde tuin zien met veel wit. Die kleur symboliseert een frisse blik op de toekomst. Het ontwerp en de vormen van meubels en accessoires zijn eenvoudig en strak. Binnen deze trend is ook veel ruimte voor (witte) bloemen en (groene) planten.

Daarnaast is er aandacht voor simpele, praktische oplossingen om efficiënt met de beschikbare vierkante meters in de tuin om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een plantenwand met verplaatsbare plantenbakken, verrijdbare potten of een zwevende ligstoel boven het groen.

Ⓒ Maayke de Ridder

Fresh Start betekent ook het breken met oude patronen en een (nieuwe) start maken op gebied van duurzaamheid, klimaatoplossingen en biodiversiteit. Bijvoorbeeld door tegels (deels) te vervangen door gras of planten.

Daarnaast zijn bijen, vlinders en andere bestuivers ook welkom in de tuin. Niet alleen door de nectarrijke beplanting, maar ook in een strak vormgegeven insectenhotel. Binnen de tuintrend Fresh Start wordt veel gebruik gemaakt van gerecyclede materialen.

Ⓒ Maayke de Ridder

Bright and Breezy

Kenmerkend voor de tuintrend Bright and Breezy is de kleurrijke en vrolijke uitstraling. Alsof je elke dag in de tuin vakantie kunt vieren of een feestje kunt geven!

In de tuin zijn verschillende hoekjes met elk een eigen functie. Een terrastafel om met familie en vrienden aan te borrelen, maar ook een plekje voor jezelf waar je even onbezorgd de boel de boel kunt laten.

Ⓒ Maayke de Ridder

Een echte musthave is een hangmat om in alle rust een boek te lezen of een comfortabele stoel met uitzicht op de bonte bloemenborders. Die hebben een echte pluktuin uitstraling en zijn een walhalla voor vlinders en bijen.

De tuin volgens de trend Bright and Breezy is niet strak en keurig aangeharkt. Verwildering en een beetje onkruid is geen probleem, zolang het maar niet de overhand neemt.

Door een deel van tegels te vervangen door gazon (of bloemenborders) wordt de tuin meer klimaatbestendig. Bij hevige neerslag is er dan minder snel wateroverlast omdat de regen rechtstreeks in de grond kan zakken. Ook een groen dak op bijvoorbeeld een schuur, carport of uitbouw levert een bijdrage aan het verminderen van wateroverlast. De zomerbloei is bovendien aantrekkelijk voor bestuivers.

Traditional Sentiment

Ⓒ Maayke de Ridder

De trend Traditional Sentiment geeft de tuin warmte en geborgenheid met een sfeer geïnspireerd op de jaren 50. De tuin heeft door het gebruik van donkere, geruststellende kleuren zoals paars en bruin een nostalgische uitstraling. Toch is de tuin eigentijds door de toevoeging van grijstinten.

Het gevoel van geborgenheid kan versterkt worden door klimplanten langs een muur of schutting te laten groeien. De borders zijn met smaak en aandacht aangelegd. Bijzondere planten verdienen een bijzondere plek en bloeitijden zijn op elkaar afgestemd zodat er prachtige en warme combinaties ontstaan.

Denk bijvoorbeeld aan dieppaarse sieruien (Alliums) die gelijktijdig bloeien met vingerhoedskruid (Digitalis). Geurende tuinrozen roepen een heerlijk, vertrouwd gevoel op. De bloemen hebben ook grote aantrekkingskracht op insecten.

Ⓒ Maayke de Ridder

In de tuin volgens de trend Traditional Sentiment is tevens aandacht voor een moestuin. En dan eentje waar met zorg geselecteerde groenten of bijzondere fruitbomen worden geplant. Een moestuin kan een apart deel van de tuin vormen of gecombineerd worden met sierbeplanting.

Groen Klimaatplein

Tuinbranche Nederland heeft in samenwerking met gemeenten en waterschappen een zogenoemde Groen Klimaatplein ontwikkeld voor tips en tricks. Dit is te vinden bij diverse tuincentra in heel Nederland.