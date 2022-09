Tuinvraag Komt het vanzelf goed met een kaal gazon?

Een gazon verpietert nog verder als je na droogte geen actie onderneemt. Ⓒ Getty Images

September is inmiddels alweer een week op weg en de sporen die de zomer nalaat worden goed zichtbaar. Deze week een tuinvraag over de dorre kale vlaktes die de droogte heeft veroorzaakt in de tuin: moet daar iets mee gebeuren of komt het vanzelf goed?