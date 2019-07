Recept van de dag: meloensalade

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Nog aan het uitpuffen? Laten we dan zorgen dat je genoeg vocht en zout binnenkrijgt. Overigens, ik snap het soms niet, schrijft een lezer een brief aan de krant, dat het schande is dat ik zout vermeld in mijn recepten. Nu heb ik al menig woedende brieven en mails gehad, maar dat ik zout niet mag vermelden is wel een kroonstuk. Mensen, je hebt gewoon zout nodig. Niet idioot veel, maar zonder zout, ik verzeker je, gaan er gekke dingen met je gebeuren. Op dit soort dagen, wat slapjes, neem maar een kopje goeie bouillon. Of zoals in dit recept wat fetakaas. Is iets aan de zoute kant. Meloen erbij voor het vocht en je rent zo de tien kilometer.