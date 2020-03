Lezersreacties: vakantievriendschappen voor het leven

Is vriendschap een illusie, zoals Het Goede Doel ons voorhield? Niet wat betreft de meeste lezers die op onze oproep van vorige week reageerden.

We vroegen ons af of vriendschappen die op vakantie ontstaan, een langer leven zijn beschoren dan tot aan de bagageband van Schiphol. Want in het resort in de zon kan het heel gezellig zijn, eenmaal terug in Nederland is de kans groot dat de vriendschap langzaam verwatert.

Zo niet bij het merendeel van onze lezers dat reageerde. Henk van Zanten heeft bijvoorbeeld na 30 jaar nog altijd contact met mensen die hij in Duitsland leerde kennen.

Marije Visser verloor haar 30 jaar geleden, op de Franse camping leren kennen ’mattie’ Nathalie Peijs weliswaar een aantal jaren uit het oog, maar vond haar toch weer terug.

„Vriendschap op het eerste gezicht: twee meisjes van 15, de een lief, traditioneel en schuchter uit een klein Brabants dorpje waar fietsen niet op slot hoefden. De ander een stuk bijdehanter uit de ’grote stad’ en met een semi-linkse opvoeding. Ze is een powervrouw met een geweldig hart!”

Wat opvalt: als de vriendschap doorzet, is hij ook direct voor langere tijd.

Niets illusie dus!

Kampvuur

Op mijn 15e leerde ik op de camping in Frankrijk Loes kennen. Met een vriendengroep gingen we zwemmen en tafeltennissen en zaten we ’s avonds met gitaarmuziek bij het kampvuur. Na de vakantie schreven we met elkaar. Het contact verwaterde, maar via-via kreeg ik weer contact met Loes, nu via mail. We proberen elk jaar samen op stedentrip te gaan.

Giny Pronk

Voor altijd

Ruim 9 jaar geleden hebben mijn vriend en ik op onze eerste vakantie samen in Mexico Ian en Debbie ontmoet. Altijd goed contact gehouden. Een paar keer per jaar gaan we uit eten of naar het casino, ondanks dat we ruim drie uur rijden van elkaar wonen.

Angelique van Beest

Afwassen

Wij, drie stellen, leerden elkaar in 2011 tijdens het afwassen kennen en bleken in hetzelfde campinglaantje te staan. Sindsdien stemmen we de vakantie op elkaar af. Door het jaar heen komen we ook samen voor een logeerpartij bij iemand thuis. Binnenkort gaan we een weekend naar Arnhem.

Fam. Snippe, Klazienaveen

Fam. v/d Hoofdakker,

Zetten

Fam. Liebregts, Vessem

Uitvaart

Tijdens een Rusland-reis die ik leidde, leerde ik een echtpaar kennen. Zij kwamen uit Vlaardingen waar ik geboren en getogen ben. Na het heengaan van onze vriendin gingen wij nog steeds met elkaar op reis. Een paar jaar geleden stierf ook onze vriend. Ik mocht zijn uitvaart in Schiedam leiden. Heel bijzonder.

Olga de Boer de Snaijer

Wachten

Rond 1973 ontmoetten we op Kreta mensen toen we met z’n vieren moesten wachten totdat de kamers gereed waren. Drie weken brachten we met elkaar door. Mijn man is inmiddels overleden, maar ook met mijn nieuwe vriend is het contact er nog altijd en en is het stel een van onze beste vrienden.

Margaret den Boer