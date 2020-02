Hema noemt moorkop voortaan ’chocoladebol’

Een woordvoerster van de Hema bevestigt donderdag berichtgeving hierover door Omroep West.

Volgens een woordvoerder van de winkelketen nam Hema het besluit al tijdje geleden. Dat het nog even duurt voordat de maatregel ingaat, heeft ermee te maken dat de website en de ’styling’ erop moeten worden aangepast.

Woensdag werd al bekend dat een banketbakkerij in Monster (Zuid-Holland) het woord moorkop niet meer gebruikt „omdat je anno 2020 niet meer een naam moet willen hebben die verwijst naar discriminatie.” De bakkerij, My Cakes, zegt hierover mailtjes te hebben gekregen. Daarom is de naam veranderd in roomkop.

De moorkop is vernoemd naar de Moren, een volk uit de oudheid afkomstig uit Noord-Afrika. Maar de eigenaar van de bakkerij, Jurgen Verwoerd, zegt tegen Omroep West dat het woord „in de moderne tijd een synoniem voor neger geworden is. Dat is niet iets waar wij mee geassocieerd willen worden, zeker niet als onze klanten zich hier ongemakkelijk bij voelen.”