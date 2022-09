Dagrecept: Quiche met uien en worstjes

Deze komt uit het Het keto-dieet (Manteau) van Erica Kerwien, al gebruiken we voor de bodem normaal quichedeeg uit de supermarkt. Verhit de ghee in een koekenpan op matig vuur en fruit de ui 10 minuten, of tot hij kleur begint te krijgen; roer af en toe. Schep de ui in een grote kom. Bak de worstjes 5 minuten op matig vuur in de koekenpan, of tot ze bruin en bijna gaar zijn. Schep de worst bij de ui en roer de eieren, yoghurt, kaas, het zout en de tabasco erdoor. Breng op smaak met zout en peper.

Druk het deeg aan op de bodem van een taartvorm van 20-23 cm doorsnee. Verdeel het worstmengsel erover en bak de quiche 30 minuten, of tot hij helemaal gaar is en het ei gestold. Laat hem een minuut afkoelen en serveer. Bewaar de quiche in een afgesloten bak een paar dagen in de koelkast of een paar maanden in de vriezer.

Nodig voor 8 punten:

- 2 el ghee of roomboter

- 1 grote gele ui (dunne lange repen)

- 230 g worstjes

- 6 grote eieren

- 80 g yoghurt, zure room of slagroom

- 170 g oude cheddar of Goudse kaas (geraspt)

- ¼ tl zout

- scheutje tabasco of snufje cayennepeper

- 1 portie taart- of quiche-bodemdeeg