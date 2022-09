Hoe maak ik mijn tuin egelvriendelijk?

Vraag

Met de winter in aantocht wil ik egels een handje helpen. Hoe doe ik dat?

Antwoord

Bij kou en regen krijgen egels het lastiger in de tuin. Veel tuinen zijn dichtbetegeld en goed onderhouden, waardoor natuurlijke schuilplekken voor de diertjes schaars zijn. Ze nestelen zich namelijk graag in rommelige heggen, struiken en onder afgevallen takken of omgevallen bomen.

Het is makkelijk om de egel te helpen: online zijn egelhuisjes te koop, al is het ook leuk om ze (met de kinderen) zelf te maken (handleidingen online). Vrijwel elke tuin is geschikt voor een egelhuis, zolang ze er maar in en uit kunnen. Zorg in een met schutting ommuurde tuin voor openingen van zo’n 14 bij 14 centimeter. Plaats het met dorre bladeren gevulde en met afgevallen bladeren bedekte huisje op een rustige plek op een paar tegels; dit gaat rotting tegen. Liefst dicht bij een schutting, zo kunnen ze hun huis gemakkelijk terugvinden.

Egels zijn schuw; zorg dat het huisje niet van alle kanten door huisdieren kan worden bekeken, dan zal het niet worden gebruikt. Bedwing uw nieuwsgierigheid om dichtbij te gaan kijken, dan zullen ze vluchten. Hoe eerder u het huisje plaatst, des te beter: ze kunnen het gebruiken!