Vijf dingen die je moet weten over het wassen van jeans

1. Tijdens het productieproces wordt aan denim een chemische stof toegevoegd om schimmel, bacteriën, vocht, vlekken en kreuken tegen te gaan. Dit middel kan behoorlijk stinken. Wassen met een hygiënisch wasmiddel, bijvoorbeeld van Sanytol, kan de geur verminderen.

2. Een op de vijf personen gooit spijkerbroeken al na twee keer dragen in de was. Zo vaak wassen is niet nodig en veroorzaakt slijtage.

3. U kunt jeans opfrissen door deze in een plastic zak een nacht in de vriezer te leggen. Bacteriën overleven deze temperatuur niet. U zult zien dat de broek weer fris ruikt na deze behandeling.

4. Ook uv-licht breekt bacteriën af, dus u kunt uw broek een dagje aan de waslijn in de zon hangen. Zonnestralen kunnen de jeans wel bleken, daarom is het belangrijk om ’m altijd binnenstebuiten te keren als u hem ophangt.

5. Bevat uw jeans stretch (op het etiket ziet u dat terug als elastan), dan kunt u deze beter niet in de wasdroger drogen. Hierdoor kan de broek ernstig uit model raken.

Bekijk ook: 5 x dit moet je weten als je zilver wil schoonmaken