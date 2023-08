Deze sfeervolle camping brengt je terug in de tijd

Ons wordt beloofd dat we 200 jaar teruggaan in de tijd met een bezoek aan BoerenBed TaarTenTuin. Geen wifi, geen elektra, geen gasfornuis. Wel gezellig ingerichte tenthuisjes, met een houtkachel en een interieur zoals we dat van vroeger kennen.

Bij aankomst blijkt hier geen woord van gelogen. We worden welkom geheten door een lief echtpaar dat de tijd neemt om ons rond te leiden. „Je zal hier maar wonen”, fluistert mijn 7-jarige dochter in mijn oor. „Zou je dat wat lijken?” vraag ik. „Jaaa”, roept ze.

We lopen via een Frans aandoende binnenplaats door de eeuwenoude boerderij die is ingericht met knusse oude stoelen, tafels en lampenkappen.

„We noemen dit het theehuis of ook wel de herberg”, vertelt de vrouw des huizes. Je kunt er heerlijk koffiedrinken en een taartje eten.

Wanneer we de boerderij uitlopen, zien we een diepe tuin met bomen, zitjes, een trampoline en hier een daar een skelter en speelgoed voor kinderen. Het oogt landelijk. We krijgen ook de stal te zien waar een paard en de pony’s Atje en Otje staan, met daarachter een plekje voor het varken. Ook worden we omringd door kippen, kuikens en een prachtige pauw. Het lijkt wel een kinderboerderij.

Dan worden we naar ons tenthuisje gebracht, met een houten vloer en een dak van tentdoek. Er staan er maar een paar op het terrein en ze zijn dusdanig geplaatst dat iedereen een vrij uitzicht op het weiland heeft.

Alles is aanwezig: twee slaapkamers, een badkamer, een eettafel, bank, keuken, linnengoed en zelfs een bedstee. Mijn dochter weet natuurlijk wel waar ze wil slapen...

Buiten staat een picknicktafel, er is een plek waar je een kampvuurtje kunt maken en er is een fornuis waar je kunt koken door hout te stoken. Wij kiezen deze avond voor pizza.

Eens per week gaat de buitenoven aan en dan mogen de gasten hun eigen pizza maken. Een gezellige avond waarop we met andere gasten kennismaken.

Dat is het leuke aan de kleinschalige opzet. Doordat er maar een paar tenthuisjes staan, is het rustig en gemoedelijk. Je maakt makkelijk een praatje met elkaar en ondertussen is geniet je van een simpel leven, de prachtige natuur en het knusse tenthuisje.

Mijn dochter heeft dezelfde avond al vriendinnen gemaakt en is met geen stok in bed te krijgen. Maar als ik haar aan de bedstee herinner, schiet ze toch haar pyjama in en nestelt ze zich in bed.

De volgende ochtend worden we wakker gekwaakt door kikkers en in de verte horen we een haan. Verder is het stil. Zo rustgevend, ik kan hier wel aan wennen.

In ’t kort

Interieur

Een tenthuisje (6 personen) kent de luxe van een huisje en de charme van een tent. Er zijn twee slaapkamers met vaste bedden, een bedstee, stromend water, een picknicktafel en een buitenfornuis waarop je kunt koken door hout te stoken.

Locatie

TaarTenTuin ligt in Aarlanderveen, midden in de weilanden. Om de hoek van de Nieuwkoopse Plassen en bij de Molenviergang met vier werkende molens.

Voorzieningen

Een aantal tenthuisjes is voorzien van een eigen badkamer, sommige hebben alleen een toilet. Gasten kunnen gebruikmaken van een sanitairgebouw op het terrein. Er zijn een boerderijwinkeltje en broodservice en op de boerderij kun je koffie/thee drinken en taart eten. Met boerderijdieren, skelters voor kinderen en fietsverhuur.

Praktisch

BoerenBed heeft nog 18 andere locaties in Nederland en België en tevens in Duitsland en Frankrijk. In het laagseizoen betaal je vanaf 410 euro voor een weekend (drie nachten), in het hoogseizoen vanaf 555 euro.

boerenbed.nl/taartentuin