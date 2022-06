Welke bloemen uit eigen tuin plukken?

Het is handig om soorten te kiezen die juist meer knoppen gaan maken als je ervan plukt! Zo snijdt het mes aan twee kanten. Kies voor een soort die meerdere bloemen per plant geeft, anders wordt het snel een kale boel. Enkele voorbeelden: de zinnia, de leeuwenbek, de pioenroos en het gipskruid. De zinnia blijft na het plukken lang goed. De leeuwenbek heeft prachtige bloemen en is bovendien een sterke soort. De pioenroos is eigenlijk net uitgebloeid, maar een aanrader voor volgend jaar. Gipskruid is een geweldige opvulling van het boeket.

De komende maanden gaan kattenstaart, vlambloem en duizendknoop bloemen opleveren. Want ook dat is belangrijk: de soorten spreiden zodat er de hele zomer wat valt te plukken. Knip met een scherpe bloemenschaar net boven een vertakking. Het liefst als het koel is, vroeg in de ochtend of laat in de avond. De bloemen kunnen het best nét uit de knop zijn.

Belangrijk: blijf plukken. Als er zaad ontstaat, wordt er geen energie meer gestoken in nieuwe bloemen maken.

