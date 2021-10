In dit fijne stadshotel in Dijon voel je je metéén thuis

Ze zeggen dat het hotel vlak bij het station is. Dan denk je: het zal wel, ik moet straks vast een half uur met m’n trolley en m’n rolkoffer door de stad strompelen. En dat je er dan écht in vijf minuten bent!

Dat is hotel Oceania Le Jura in Dijon. Als ik voor het pand ga staan, kan ik in de verte het station zien liggen. Zonder de hinder van langsrijdende treinen, want daarvoor is het weer te ver weg.

Middeleeuws

Oceania is een echt stadshotel, ideaal gelegen ten opzichte van alles wat je in het prachtige middeleeuwse centrum wilt bezichtigen. Dat autovrije centrum is binnen tien minuten te voet bereikbaar en bovendien stopt de tram voor de deur.

Gemakkelijk: met de kamerpas kun je ook ’s avonds zelf de dan gesloten glazen schuifdeuren aan de voorkant openen. De ontvangst is warm en persoonlijk. Als ze mijn voornaam Marjolein als het joyeuze Marjolaine uitspreken, voel ik me meteen op m’n plek.

Het is sowieso zo’n hotel waar ik me snel thuisvoel. Sommige hotelkamers hebben dat; binnen vijf minuten zijn het huisjes waarin je lekker in je badjas rondbanjert. Misschien ligt het aan de kleurstelling, warm houten parket gecombineerd met oranje-rood en beige. Er staat zo’n leuk oranje-rood kuipstoeltje dat ik eigenlijk wil meenemen...

Het toilet is in een aparte ruimte te vinden, altijd een aangename luxe. De badkamer biedt een wastafel die een wonder van efficiency is met A: een echt diepe wastafel, B: genoeg plek om flesjes en make-up op te zetten en C: een mooie ruimte voor de handdoeken zodat je die altijd bij de hand hebt.

De inloopdouche is strak en ruim uitgevoerd met superschone wanden en een heel fijne, riante regendouche. De spulletjes (douchegel, shampoo) zijn van Rituals. Erg leuk om dat oer-Nederlandse merk in een buitenlands hotel aan te treffen.

In de open kast – helemaal van nu in hotels, want zo kun je bij vertrek niets vergeten – de thee- en koffiefaciliteiten. De televisie en de lichten zijn gemakkelijk te bedienen, nog zoiets dat lang niet overal in orde is. Bijzonder voor dit stadshotel: het heeft een zwembad/fitness, (beperkte) ondergrondse parkeergelegenheid en een tuin. Geen restaurant om te dineren (maar in de buurt zijn uitstekende gelegenheden), wel een oergezellige bar.

Misschien één kleine aanmerking: bij het ontbijtbuffet vanzelfsprekend heerlijke Franse croissants en genoeg beleg. Een schaaltje geschild fruit zou extra fijn zijn geweest. Het stond er wel, maar ongeschild en in een mand.

Uitgebreide excuses toen we ernaar vroegen en de verklaring dat het onderdeel is van het ontbijt coronaproof maken. Zit ook weer wat in.

In ’t kort

Interieur

Warm en comfortabel met veel hout en kleurstellingen in oranje/rood.

Locatie

Centraler kan niet: het station op 150 meter afstand en de oude binnenstad op tien minuten lopen.

Service

Frans beleefd, maar toch met een persoonlijke touch. Een vergeten tas werd binnen vijf minuten naar de kamer gebracht.

Praktisch

Prijzen vanaf €85

oceaniahotels.com/fr/hotel/hotel-oceania-le-jura-dijon