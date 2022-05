Lezersreis: 11-daagse rondreis met de mooiste panoramatreinen door Zwitserland

Elf dagen rondreizen met de belangrijkste panoramatreinen: de Golden Pass Line, de beroemde Glacier-, en Bernina Express, de Gotthard Panorama Express en de Voralpen Express. Onderweg wordt regelmatig uitgestapt voor excursies. Zo gaat u in Interlaken op excursie naar de Jungfraujoch en in Zermatt bezoekt u de Gornergrat, waar vandaan u een prachtig uitzicht heeft op de legendarische Matterhorn. In Zwitserland reist u uitsluitend eerste klas. Incento Treinreizen heeft de ultieme rondreis door Zwitserland voor u samengesteld.

Het programma

Dag 1 Treinreis van Basel SBB (of luchthaven Zürich) naar Interlaken, waar u 2 nachten verblijft.

Dag 2 Spectaculaire rit per Jungfraubahn naar het Jungfraujoch met het hoogste treinstation van Europa.

Dag 3 Met de Golden Pass Panorama trein naar Montreux door dichte bossen, pittoreske dorpjes en langs de oever van het meer van Genève.

Dag 4 U reist per trein door naar Zermatt, schitterend gelegen aan de voet van de majestueuze Matterhorn. Verblijft van 2 nachten in Zermatt.

Dag 5 Met de Gornergrat Bahn naar de top van de Gornergrat (3089m). Geniet van magnifieke uitzichten op de Matterhorn en andere met sneeuw bedekte toppen tot wel 4000 meter.

Dag 6 Vanuit Zermatt naar St. Moritz met de wereldberoemde Glacier Express over een spectaculair spoortraject met 291 bruggen en door 91 tunnels, met onderweg een uitstekende lunch.

Dag 7 Vervolg uw reis per Bernina Express van St. Moritz naar het Italiaanse Tirano over een adembenemend spoortraject dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Met de Bernina touringcar reist u door naar Lugano.

Dag 8 U stapt aan boord van de Gotthard Panorama Express en in Fluëlen stapt u over op de historische raderboot voor een tocht over het Vierwoudstrekenmeer naar Luzern, waar u 2 nachten verblijft.

Dag 9 Dag ter vrije besteding in het gezellige Luzern.

Dag 10 Geniet van een mooie tocht met de Voralpen-Express naar de historische plaats St. Gallen.

Dag 11 Treinreis naar Basel SBB (of luchthaven Zürich) voor uw aansluiting naar Nederland.

Ⓒ foto Zwitserland Toerisme/Francesco Baj

Prijs en vertrek

Vertrek: elke dinsdag t/m zondag van mei t/m 11 oktober 2022

Reissom: v.a. € 2.498 p.p.

Inbegrepen

Alle treinreizen in Zwitserland volgens programma in 1e klas

1 nacht verblijf in Montreux, St. Moritz, Lugano en St. Gallen, logies/ontbijt in 3*- of 4*-hotel

2 nachten verblijf in Interlaken, Zermatt en Luzern, logies/ontbijt in 3*- of 4*-hotel

Gereserveerde zitplaatsen: Golden Pass Line, Glacier Express, Bernina Express, Gotthard Panorama Express en de Voralpen Express

3-gangen lunch aan boord van de Glacier Express

Excursie Jungfraujoch in Interlaken

Excursie Gornergrat in Zermatt

Informatie & boekingen

Incento treinreizen - Destin Travel, tel. 088 1307320 of incento@destintravel.nl

destintravel.nl/grandtour