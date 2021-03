Hotel van de Week: een industrieel pareltje in Arnhem

Na een reeks boetiekhotels zijn we toe aan wat verrassing. Die krijgen we in Bar Hotel Karel in Arnhem.

Alleen al bij binnenkomst: manager Karlijn staat achter het grote raam verwoed croissants te rollen terwijl nieuwsgierige passanten het ambacht in de gaten houden. De Franse lekkernijen worden in de weekeinden goed verkocht, maar vinden we uiteraard de volgende ochtend ook op onze ontbijtplank. Verser krijg je ze niet!

Het leuke van deze doorgang naar de uiteindelijke kamer is dat de geur van verse bloem lekker blijft hangen in de koffiebar annex entree, waar meer huisgemaakte Franse lekkernijen, zuurdesembrood en goede koffie worden verkocht. Alsof je bij de bakker logeert!

Dan de verblijven zelf: vier zijn het er, grenzend aan een idyllisch binnenplaatsje, rustig en toch dicht bij de reuring van Arnhem. Ooit zat hier een snookerhal, maar gezien het feit dat deze wijk, het Spijkerkwartier, ooit de rosse buurt van Arnhem was, vragen zowel Karlijn als ondergetekende zich hardop af of er ook daadwerkelijk ballen in pockets werden geschoten.

Alle kamers van Bar Hotel Karel, een verwijzing naar hertog Karel van Gelre, zijn industrieel ingericht. Anno 2021 betekent dat matzwart staal en hout, maar hier is het industrieel zoals industrieel is bedoeld: met robuuste blauwgroene roestvrij stalen vintage meubelen zoals een ouderwets bureau met bijbehorende kruk en dito lockerkast, nachtkastje, eettafel en stoelen.

Achter in de kamer prijkt achter glas een stoomdouche, ervoor het toilet en een klassiek bad op pootjes. Dat geheel wordt met een licht gordijn deels van het slaapgedeelte afgeschermd, dus je moet wel enigszins vertrouwd met je medegast zijn.

De tegels, afkomstig uit oude Belgische landhuizen, aan de wand in het badgedeelte zou je er willen afbikken om mee te nemen, zo mooi. Dat geldt ook voor het badmeubel: naar wat zich laat aanzien een uitgehouwd stuk steen met watervalkraan. Ook weer zo verfrissend!

Pareltje

De vloer is het oude originele beton uit de tijd dat het onderkomen een garage was, nog voor de foute snookerhal, en past goed bij de rest van de inrichting.

Dan is er de pantry, met koelkastje en koffie en thee, maar vooral, ook weer net anders: een lichte tuinkamer met daybed met kussens en het nodige groen. Het is dat deze dag grauw is, maar met de openslaande deur is het in de zomer goed toeven.

’s Ochtends komt Karlijn persoonlijk het ontbijt bij de deur afgegeven, inclusief de verse croissants, om vervolgens vrolijk zingend verder te gaan met allerlei baksels (neem de pain au chocolat mee voor onderweg!).

Het interieur, de opzet, maar vooral de persoonlijke benadering zorgen ervoor dat dit een verborgen pareltje in Arnhem is.

In ’t kort

Interieur: Industrieel zoals industrieel is bedoeld, de luxe van een bad en stoomdouche, vrolijkheid in de tuinkamer.

Locatie: In een woonwijk, vlak bij supermarkten en het Musispark.

Service: Persoonlijk en hartelijk. Het enthousiasme en de vrolijkheid van Karlijn zijn aanstekelijk.

Praktisch: Vanaf ongeveer 135 euro per nacht, barhotelkarel.nl