Peugeot 406 coupé-fan Wilco: ’Hij wordt steeds zeldzamer’

Nederlandse Volvo-topman weg: ’Auto die begrensd is op 180 vind ik nog te snel’

De commerciële topman van Volvo, Lex Kerssemakers (62), legt na de zomer zijn functie in Gotenburg neer, na zeventien jaar onderdeel te zijn geweest van de raad van bestuur. „De auto-industrie gaat compleet veranderen en dat had ik graag meegemaakt, maar dan had ik tien jaar jonger moeten zijn.”