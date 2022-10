Dagrecept: Gehaktbrood met gekaramelliseerde uien

De Amsterdamse schrijfster/kookboekenhandelaar heeft ook zelf een boeiend boek geschreven: Memmisj (Carrera Culinair). Vol met recepten uit de Joodse wereldkeuken; Joden hebben hun gerechten immers overal mee naartoe genomen en bereid met lokale producten. Neem dit gehaktbrood. Verwarm de oven voor op 180 graden.

Vet een cakevorm in met olie. Meng de ingrediënten voor het gehaktbrood in een kom door elkaar. Vorm er een brood van ter grootte van de cakevorm. Leg het gehaktbrood in de vorm, dek af met aluminiumfolie en bak het 50-60 minuten in de voorverwarmde oven. Geef er gekaramelliseerde uien bij. Voor de gekaramelliseerde uien: Verhit de olie in een grote koekenpan. Bak de uien glazig.

Voeg de gember, laurierblaadjes en het zout toe. Roer door, zet het vuur heel laag en laat 40-45 minuten heel zachtjes stoven. Roer af en toe. Voeg dan de suiker, balsamico en peper naar smaak toe. Zet het vuur iets hoger en laat nog 10 minuten, al roerend, stoven.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g rundergehakt

- 1 ui en 1 teen knoflook (fijngesneden)

- 1 flinke el mosterd

- 1 ei, 2el panko

- scheutje worcestersaus

Voor de uien:

- 100 ml olie

- 1 kg uien (dunne ringen)

- 4 cm gember

- 2 laurierblaadjes, 1 tl zout

- 100 g bruine basterdsuiker

- 3 el balsamico, peper