Dit mag nooit weg: beer als goedmakertje

Toen Jeanet van Zaane-Navest in 1947 in Nederlands-Indië werd geboren, was speelgoed schaars. Haar moeder wist uit een oude, versleten legerjas een teddybeer te maken. „De ogen waren knopen en hij was erg stug, zeker niet lekker knuffelbaar.”

Toch was beer een dierbaar vriendje. „Hij stond aan het voeteneinde en ik voerde hele gesprekken met hem. In 1951 gingen we terug naar Nederland en mijn teddybeer ging met me mee. Daar kwam hij opnieuw aan mijn voeteneind te staan.”

In februari 1953 vond de Watersnoodramp in Zeeland plaats. „Mijn lieve moeder heeft toen kleding en speelgoed gegeven, onder meer mijn beer. Tegen mij zei ze dat ik er toch nooit mee speelde en dat andere kinderen er heel blij mee zouden zijn. Verdriet alom! Mijn teddy niet meer in bed, geen hele gesprekken meer. Ik kon het mijn moeder niet echt kwalijk nemen. Later heb ik wel uitgelegd dat het weliswaar geen knuffelbeer was, maar wel mijn maatje.”

Jaren later kwam de moeder van Jeanet bij opruiming van de kledingkast van haar overleden vader zijn oude legerbroek tegen. „Daarvan heeft ze toen met heel veel liefde mijn teddybeer nagemaakt. Mooi ingepakt kreeg ik hem met de woorden: ’Wat ik ooit fout heb gedaan, kom ik nu een beetje goedmaken’.”

„De beer staat al jaren in de bedjes van mijn kleinkinderen. Mijn oudste kleinzoon gaat hem erven, inclusief verhaal.”

