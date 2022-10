Dagrecept: Dronken kip met rode wijn en rozemarijn

Sharon De Miranda deelt in haar mooie boek Colorful Food (Terra) haar eigen dronken kip.

Nodig voor vier personen:

- 1 ui

- 1 teentje knoflook

- 1 winterpeen, 1 tomaat

- 200 g champignons

- koolzaadolie

- klontje roomboter

- 450 g kippendijen

- 400 ml rode wijn

- 2 takjes verse rozemarijn

- 2 takjes verse tijm

- 1 laurierblad

- 1 groentebouillonblokje

- 1 bosje peterselie

Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Snijd de winterpeen in dunne plakjes, de tomaat in blokjes en de champignons in vieren. Verhit een scheutje koolzaadolie en een klontje roomboter in een hapjespan en fruit de ui en knoflook. Leg de kippendijen in de pan, bak ze goudbruin en blus af met rode wijn. Voeg de rozemarijn, tijm, laurierblad en bouillonblokje toe en breng op hoog vuur aan de kook. Doe de winterpeen, tomaat en champignons erbij en laat alles zo’n 25 min. koken. Als de wijn is ingedikt, is de kip bijna klaar. Snijd de peterselie fijn, verwijder de takjes rozemarijn, tijm en het laurierblad en maak af met peterselie.