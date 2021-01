Kookboek getest: Vijftig tinten balletjes (inclusief lekker recept voor kötbullar!)

„Een tijdlang boden de ballen nog vertwijfeld weerstand, maar algauw moesten ze onder de aanhoudende hitte toch hun sappen lossen.”

Verslikte u zich net in uw koffie? Ja, wij citeerden wel degelijk uit een kookboek. Maar het exemplaar in kwestie bevat enkel recepten voor ballen, en – welja... – een aantal erotische verbindende teksten.

De wederwaardigheden van de hoofdpersonages Mevrouw en Jonge Kok zijn soms grappig en pittig, maar als u ze in één ruk (sorry) uitleest zoals wij deden, wat te veel van het goede.

Gelukkig spreken de recepten en de mooie foto’s wel tot de verbeelding.

Wij vonden het een hele opgave om te kiezen wat we zouden maken: chakchouka, taco’s met balletjes, gangbang-balletjes (nee, wij verzinnen dit niet), pizzabollen, balletjes met bonen, vis, feta... zelfs cocktails met balletjes voor wie resoluut de ballenkaart trekt (sorry).

Uiteindelijk werden het de kötbullar en verdorie, daar kunnen ze zelfs bij Ikea nog iets van leren.

Het recept was eenvoudig. Wij maakten het nog simpeler door de oven achterwege te laten en de balletjes gewoon in de pan te laten garen.

Het resultaat was aards, vol en gewoonweg overheerlijk. Wij hebben er zoveel van gegeten dat er van erotische avonturen geen sprake meer kon zijn, maar daar trokken wij ons voor die ene keer geen bal van aan.

Sorry.

Kötbullar (4 pers.)

400 g kalfs- en 200 g varkensgehakt, 1 ui fijngesnipperd, 100 g paneermeel, 1 ei, 1 dl volle melk, 7 g selderijzout, 3 g witte peper, 2 dl druivenpitolie. Saus: 50 g boter, 50 g bloem, 4 dl kalfsbouillon, 5cl sojasaus, 10 g zachte mosterd, 1 dl room, verse dragonblaadjes, 200 g opgelegde veenbessen, uitgelekt.

Doen: Meng ingrediënten voor de kötbullar tot een smeuïge massa en vorm gelijke balletjes. Plaats even in de koelkast zodat ze stevig worden. Warm oven voor op 180 °C. Warm de druivenpitolie en bak balletjes mooi bruin aan. Schik in een ovenschaal en gaar verder in de oven. Maak de saus door de boter te smelten en met de bloem te mengen. Laat kort drogen tot een mooie blanke roux. Giet er de bouillon bij en laat even doorkoken tot een zachte veloutésaus. Breng op smaak met de sojasaus, mosterd, room en dragon- blaadjes. Werk af met de veenbesjes. Heerlijk met aardappelpuree of krokante aardappelkroketten.