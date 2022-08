Dagrecept: Kabeljauw met pancetta uit de oven

Hierdoor is bacon iets magerder. Italiaanse pancetta komt ook uit de buik, maar is weer gekruid met peper, zout, kruidnagel, kaneel en nootmuskaat. Voor dit recept uit De Zilveren Lepel (Spectrum) heb je pancetta nodig. Verhit de oven tot 200 graden (stand 6). Besprenkel de kabeljauwfilets met citroensap, bestrooi met zout en wikkel in plakjes pancetta. Smelt de boter in een vuurvaste stoofschaal, voeg de tomaten, prei, wortels en ui toe en laat zo’n 10 minuten pruttelen; blijf roeren.

Voeg naar smaak peper en zout toe. Doe er de vis bij, sluit de schaal af en zet ongeveer 25 minuten in de oven. Zet daarna de oven op 180 graden (stand 4). Giet de melk in de schaal zet weer 15 minuten in de oven. Schep de vis op een warme schaal, lepel er het stoofvocht over en dien op. Lekker met gekookte aardappelen of puree.

Nodig voor 4 personen:

- 4 kabeljauwfilets

- sap van 1 citroen

- 80 g pancetta

- 50 g boter

- 4 tomaten (ontveld en fijngehakt)

- 1 prei (het wit, in dunne plakjes)

- 2 wortels (in plakjes)

- 1 ui (in dunne plakjes

- 200 ml melk

- zout, peper