Dagrecept: Mediterrane stoof met citroen en knoflook

Nodig voor 4 personen:

- ½ bol knoflook

- ½ bosje peterselie (gehakt)

- 200 ml olijfolie

- 500 g aardappels

(in kwarten)

- 500 g aubergines

(in plakjes van 1 cm)

- 500 g cherrytomaten (gehalveerd)

- 1 witte ui (gesnipperd)

- 2 citroenen (in vieren)

- zout en peper

Bereiding

Pel en ontkiem de knoflook en pureer met de peterselie in een blender terwijl je de olijfolie er in een dunne straal aan toevoegt. Verwarm de oven voor tot 150 graden hetelucht of 170 elektrisch. Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel de groenten erover. Besprenkel alles met de knoflook-peterselie-olie en bestrooi met de uiensnippers en wat zout. Bak alles 1 uur in de oven, onder regelmatig roeren. Wanneer de groenten zo zacht zijn dat een mes er makkelijk doorheen glijdt, knijp je de citroenen erboven uit en leg je de kwarten op het groentemengsel. Zet dan nog circa 10 minuten in de oven. Voeg naar smaak nog wat zout en peper toe en serveer meteen.