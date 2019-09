Deze Chinese elektrische auto komt naar Europa

Vorig jaar toonde nieuwbakken autofabrikant Byton het eerste concept: de volledig elektrische M-Byte. Het bleef niet lang bij een concept, want de M-Byte is op de IAA in Frankfurt in productietrim te vinden. En heel veel is er niet aangepast. We weten nu alleen een stuk meer van de auto.

Zo wordt de 4,88 meter lange SUV geleverd als vier- of vijfzitter en is er keuze uit achterwiel of vierwielaandrijving. De achterwielaandrijver heeft 272 pk en de 4x4 heeft 408 pk. Ook is er keuze in het formaat van het accupakket: 72 kWh en 95 kWh. Met het kleinste pakket kom je ongeveer 360 kilometer en met de grotere variant kan je 460 km bereiken voordat hij aan de lader moet. Beide afstanden gaan wel uit van de RWD-versie van de auto. De vierwielaangedreven M-Byte haalt maximaal 435 kilometer en kan niet met het 72 kWh-accupakket geleverd worden.

Touchscreen

Ook een leuk cijfer om te vermelden: 48. Dat staat voor de afmeting in inch van het kolossale touchscreen dat zo'n beetje het hele dashboard bestrijkt. Deze was al terug te vinden in het conceptmodel, maar het leek er niet op dat deze mee zo gaan naar het productiemodel. Niets is minder waar. Byton gaat hem gewoon leveren in de M-Byte.

De elektrische auto moet vanaf volgend jaar in Europa te bestellen zijn. Byton geeft hierbij aan dat de kale prijs rond de 45 duizend euro komt te liggen. Wat de precieze prijs voor Nederland wordt, is nog niet bekend. In theorie zou de Byton M-Byte vanaf 2021 geleverd kunnen worden, maar of dat allemaal gaat gebeuren is nog even afwachten. De Chinese fabrikant probeert namelijk op dit moment nog 500 miljoen euro los te weken bij investeerders.

