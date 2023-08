Houd je zwemkleding langer goed met deze tip van Zamarra

Voor de zwemshorts, bikini’s en badpakken weer een tijdje in de kast verdwijnen, is het verstandig om ze nog eenmaal goed uit te wassen om er zeker van te zijn dat er geen resten zeezout of chloor achterblijven, omdat deze de kleur en elasticiteit kunnen beïnvloeden.

Was ze op de hand en alleen in schoon water, zonder wasmiddel. Laat het zwemgoed drogen aan de lijn en berg het pas op als het kurkdroog is.