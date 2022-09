Premium Het beste van De Telegraaf

’Stappentellers kunnen je hele leven overnemen’ Eindeloos scrollen niet onschuldig: ’Veel mensen verslaafd aan telefoon’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Doortje Smithuijzen: „We leven in een aandachtseconomie, waarin onze schermtijd de valuta is.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

Op elk moment dat je even niets te doen hebt je smartphone tevoorschijn halen en eindeloos scrollen op sociale media-apps. Het lijkt onschuldig, maar het is bij veel mensen verslavingsgedrag, zegt Doortje Smithuijsen, die voor haar boek Iedereen verslaafd in de wereld van de digitale verslavingen dook.