Deze dingen kun je beter niet schoonmaken met schoonmaakazijn

Natuursteen, zoals marmer en graniet, is kalkhoudend en daarom niet goed bestand tegen het zuur van azijn. Kalkaanslag op natuursteen kunt u beter aanpakken met een zuurvrije reiniger, bijvoorbeeld Easykalk.

Ook bepaalde metalen reageren niet goed op (pure) schoonmaakazijn, bijvoorbeeld aluminium en chroom. Kijk dus uit waar u sprayt in de keuken en de badkamer. Ook hier biedt een zuurvrije reiniger uitkomst.

Schoonmaakazijn is over het algemeen geschikt voor het ontkalken van de waterkoker en het koffiezetapparaat. Echter niet alle koffieapparaten kunnen azijnzuur verdragen. Sommige modellen moet u met een oplossing van citroenzuur of mierenzuur ontkalken. Dit staat beschreven in de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.

Eitje laten vallen? Gebruik geen azijn bij het opvegen! Het eiwit zal stollen, waardoor een kleverige substantie ontstaat die nog moeilijker is op te ruimen.

Bekijk ook: Vijf dingen die je moet weten over de warmtepompdroger